В Киеве достали из-под завалов третьего погибшего в результате атаки России 7 сентября

Спасательные работы (Фото: ГСЧС)

В Святошинском районе Киева до трех человек возросло количество погибших в результате российского удара по девятиэтажке 7 сентября. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Из-под завалов дома достали тело погибшего мужчины. Среди трех погибших также двухмесячный ребенок и его мать.

По состоянию на 18:00 7 сентября в Киеве продолжались работы по ликвидации последствий обстрела. Спасатели продолжали разбор завалов и аварийно-спасательные работы на местах атаки. В результате обстрела было известно о 20 пострадавших.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС