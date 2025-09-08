В Киеве достали из-под завалов третьего погибшего в результате атаки России 7 сентября
В Святошинском районе Киева до трех человек возросло количество погибших в результате российского удара по девятиэтажке 7 сентября. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Из-под завалов дома достали тело погибшего мужчины. Среди трех погибших также двухмесячный ребенок и его мать.
По состоянию на 18:00 7 сентября в Киеве продолжались работы по ликвидации последствий обстрела. Спасатели продолжали разбор завалов и аварийно-спасательные работы на местах атаки. В результате обстрела было известно о 20 пострадавших.
- В ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине 805 дронами и 13 ракетами.
- В Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина, также зафиксированы были попадания в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.
- Впоследствии полиция опубликовала видео, снятое во время российской атаки на Киев 7 сентября.
