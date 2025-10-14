Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у п'ятницю в Білому домі

Зустріч Трампа із Зеленським відбудеться після кількох поспіль телефонних розмов, під час яких йшлося, зокрема, й про Tomahawk

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 17 жовтня, зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Трампа запитали, чи прийматиме він Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці, на що той сказав: "Я думаю, що так. Так".

Сам Зеленський казав, що має намір "обговорити послідовність кроків", які хоче запропонувати президенту США.

За даними FT, Трамп і Зеленський обговорюватимуть, як примусити російського диктатора Володимир Путіна сісти за стіл перемовин.

Зустріч відбудеться після двох телефонних розмов президентів України й США, під час яких, зокрема, обговорювались далекобійні удари по РФ і потенційне передання Україні ракет Tomahawk.