Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у п'ятницю в Білому домі
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 17 жовтня, зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
Трампа запитали, чи прийматиме він Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці, на що той сказав: "Я думаю, що так. Так".
Сам Зеленський казав, що має намір "обговорити послідовність кроків", які хоче запропонувати президенту США.
За даними FT, Трамп і Зеленський обговорюватимуть, як примусити російського диктатора Володимир Путіна сісти за стіл перемовин.
Зустріч відбудеться після двох телефонних розмов президентів України й США, під час яких, зокрема, обговорювались далекобійні удари по РФ і потенційне передання Україні ракет Tomahawk.
- 13 жовтня українська делегація вирушила до США, де розпочинає тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні. Однією з основних тем буде посилення ударних спроможностей України.
