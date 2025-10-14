Трамп подтвердил встречу с Зеленским в пятницу в Белом доме
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 17 октября, встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
Трампа спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, на что тот сказал: "Я думаю, что да. Да".
Сам Зеленский говорил, что намерен "обсудить последовательность шагов", которые хочет предложить президенту США.
По данным FT, Трамп и Зеленский будут обсуждать, как принудить российского диктатора Владимир Путина сесть за стол переговоров.
Встреча состоится после двух телефонных разговоров президентов Украины и США, во время которых в частности обсуждались дальнобойные удары по РФ и потенциальная передача Украине ракет Tomahawk.
- 13 октября украинская делегация отправилась в США, где начинает неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне. Одной из основных тем будет усиление ударных возможностей Украины.
Комментарии (0)