На підступах до Куп’янська ЗСУ утримують рубежі й блокують шляхи постачання росіян – Сирський

Головком ЗСУ заявив, що його вражають масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську

Олександр Сирський (Фото: Генштаб)

На підступах до Куп’янська українські підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на окупантів для блокування шляхів постачання. Про це за результатами поїздки в Харківську область повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, Куп’янський напрямок – один із тих, де ситуація вимагає найбільшої уваги. Бої тут відзначаються високою динамікою, що вимагає максимальної узгодженості дій.

Сирський зазначив, що українські військові продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Такі активні дії щоденно відбуваються для стабілізації ситуації в Куп’янську. У місті триває виявлення російських окупантів, які проникли через бойові порядки Сил оборони.

"Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалося менш як 40 російських абонентів радіообміну", – сказав головком.

Він наголосив, що на підступах до Куп’янська Сили оборони утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на загарбників з метою блокування їхніх шляхів постачання.

Сирський заслухав доповіді командирів щодо потреб й віддав необхідні вказівки з метою всебічного забезпечення підрозділів.

Мапа: DeepState

20 листопада Генштаб ЗСУ спростував заяви Путіна про нібито захоплення Куп'янська та Ямполя.

27 листопада у ЗСУ повідомили, що росіяни "забрехалися" про захоплення Куп'янська – у місті є декілька десятків окупантів, відрізаних від поповнень й нормального постачання.