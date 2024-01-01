Зеленского спросили о военных целях на 2024-й. Сказал о юге, Крыме и востоке

"Я не могу рассказать вам подробности, но мы это сделаем", – заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Глобальные цели Украины в войне остались неизменными, а краткосрочные – продолжить успех Сил обороны на юге. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The economist.

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Он подчеркнул, что стратегическая цель Украины в войне не изменилась – деоккупировать все территории и выйти на границы 1991 года.

Не вдаваясь в детали, среди целей на 2024 год президент назвал необходимость сохранить и достичь "больше успешных шагов" в Черном море, чтобы продолжить успех в Крыму и на юге.

"Я не могу рассказать вам подробности, но мы это сделаем", – заявил Зеленский.

Также он акцентировал на необходимости защитить восток, "сохранить Харьков, сохранить эти очень важные города Украины".

По данным ГУР, сейчас Россия "молча" перебрасывает флот в Новороссийск, признавая, что в Крыму ему опасно.

1 января в СБУ сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby, неоднократно атаковавшие российские корабли, способны не только переносить взрывчатку, но и вести огонь ракетами. Глава СБУ Малюк заявил, что РФ уже вывела все серьезные корабли из Крыма, однако ей это не поможет.

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