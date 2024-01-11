Зеленский: Выдержать 2024-й – это не сдать наши земли и не дать кому-либо заморозить войну

Президент объяснил, что имел в виду, когда говорил, что "выдержать этот год – выдержать войну"

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

В текущем году Украина должна помешать россиянам подготовиться к новому мощному контрнаступлению и не допустить заморозки конфликта. Об этом во время визита в Ригу заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом.

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Журналист напомнил Зеленскому о его видеообращении 5 января, в котором он сказал, что "выдержать этот год – значит выдержать всю эту войну". Украинского лидера спросили, что именно он имел в виду.

"Выдержать этот год – не сдать наши территории. Не дать заморозить конфликт – кому-либо. Не дать возможность России подготовиться к мощному контрнаступлению – через год, через два, через три, через пять. Не дать им этого сделать. Закончить войну до этого, не дать возможности им увеличить их производство. Не дать заморозить конфликт в этом году, чтобы их военные начали мощную подготовку", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно не дать России "опять стать мощной", так как россиян очень много и "они не жалеют людей, они их бросают".

"Вот вся их мощь – в массе людей. Их отношение мы видим – это не масса людей, это масса мяса. Извините, что это так звучит, но это факт", – сказал президент.

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Он подчеркнул, что если будет заморожен конфликт, то санкции со временем тоже начнут ослаблять – страна за страной, бизнес за бизнесом.

"Поэтому планы – не допустить всего этого, консолидировать общества других государств, чтобы наши планы совпадали с целями и возможностями наших партнеров <...> А какие планы и цели на поле боя – я просто не имею права вам сказать", – добавил Зеленский.

По данным WSJ, в НАТО надеются, что в 2024 году Украина сможет продолжить сдерживать российские войска, а инициативу на поле боя вернет себе в 2025-м.

В ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, отметили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".

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