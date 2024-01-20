Армия России потеряла 36 единиц техники и сотни человек за сутки — статистика от ВСУ

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 36 единиц техники, а также 750 солдат и офицеров за минувшие сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 103 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 375270 (+750),

— танков — 6171 (+4),

— боевых бронированных машин — 11455 (+10),

— артиллерийских систем — 8868 (+14),

— РСЗО — 967 (+1),

— средств ПВО — 654,

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6934 (+5),

— крылатых ракет — 1818,

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11848 (+17),

— специальной техники — 1389 (+5).

Президент Зеленский заявлял, что Россия надеется на тактические победы перед так называемыми выборами президента РФ в марте 2024 года, накапливает войска и имеет возможность привлечь к войне еще 300 000 заключенных.

В ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, отметили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".

Зеленский не стал раскрывать планы и цели Украины на поле боя в 2024-м, но подчеркнул, что нужно не сдать территории и не допустить замораживания войны.

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