Армия России потеряла 36 единиц техники и сотни человек за сутки — статистика от ВСУ
Российская армия потеряла 36 единиц техники, а также 750 солдат и офицеров за минувшие сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 103 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 375270 (+750),
— танков — 6171 (+4),
— боевых бронированных машин — 11455 (+10),
— артиллерийских систем — 8868 (+14),
— РСЗО — 967 (+1),
— средств ПВО — 654,
— самолетов — 331,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6934 (+5),
— крылатых ракет — 1818,
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11848 (+17),
— специальной техники — 1389 (+5).
- Президент Зеленский заявлял, что Россия надеется на тактические победы перед так называемыми выборами президента РФ в марте 2024 года, накапливает войска и имеет возможность привлечь к войне еще 300 000 заключенных.
- В ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, отметили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".
- Зеленский не стал раскрывать планы и цели Украины на поле боя в 2024-м, но подчеркнул, что нужно не сдать территории и не допустить замораживания войны.
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