Генштаб: РФ жестоко наступает по всему фронту, главный удар у Авдеевки и Кременной — карта

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито 12 атак в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Берестового.

Под Кременной украинские воины отбили 25 атак в районах Тернов, Ямполовки, Верхнекаменского, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Около Бахмута ВСУ отбили четыре атаки вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку и несут большие потери, Силы обороны отбили 33 атаки в районах самого города, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также отбито 12 штурмов в направлении Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки. Провалилась атака врага и в районе Золотой Нивы.

В Запорожской области отбито три атаки в районе Вербового.

Украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, отбили 10 штурмов РФ в Крынках.

Авиация ВСУ нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, ракетчики поразили четыре артиллерийские средства.

Президент Зеленский заявлял, что Россия надеется на тактические победы перед так называемыми выборами президента РФ в марте 2024 года, накапливает войска и имеет возможность привлечь к войне еще 300 000 заключенных.

В ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, отметили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".

Зеленский не стал раскрывать планы и цели Украины на поле боя в 2024-м, но подчеркнул, что нужно не сдать территории и не допустить замораживания войны.

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