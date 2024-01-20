Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами зафіксована в районах Авдіївки та Кремінної

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 103 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито 12 атак у районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового.

Під Кремінною українські воїни відбили 25 атак у районах Тернів, Ямполівки, Верхньокам'янського, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Біля Бахмута ЗСУ відбили чотири атаки поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку та зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 33 атаки в районах самого міста, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також відбито 12 штурмів у напрямку Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Провалилася атака ворога й у районі Золотої Ниви.

У Запорізькій області відбито три атаки у районі Вербового.

Українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, відбили 10 штурмів РФ у Кринках.

Авіація ЗСУ завдала ударів по одному району зосередження особового складу, ракетники вразили чотири артилерійські засоби.

Президент Зеленський заявляв, що Росія сподівається на тактичні перемоги перед так званими виборами президента РФ у березні 2024 року, накопичує війська та має можливість залучити до війни ще 300 000 ув'язнених.

У ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях у нікуди".

Зеленський не став розкривати плани та цілі України на полі бою у 2024-му, але наголосив, що потрібно не здати території та не допустити заморожування війни.

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