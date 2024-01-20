Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 103 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито 12 атак у районах Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового.

Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта

Під Кремінною українські воїни відбили 25 атак у районах Тернів, Ямполівки, Верхньокам'янського, Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта

Біля Бахмута ЗСУ відбили чотири атаки поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.

Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку та зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 33 атаки в районах самого міста, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також відбито 12 штурмів у напрямку Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Провалилася атака ворога й у районі Золотої Ниви.

Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта

У Запорізькій області відбито три атаки у районі Вербового.

Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта

Українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, відбили 10 штурмів РФ у Кринках.

Генштаб: РФ жорстоко наступає по всьому фронту, головний удар біля Авдіївки та Кремінної — карта

Авіація ЗСУ завдала ударів по одному району зосередження особового складу, ракетники вразили чотири артилерійські засоби.

  • Президент Зеленський заявляв, що Росія сподівається на тактичні перемоги перед так званими виборами президента РФ у березні 2024 року, накопичує війська та має можливість залучити до війни ще 300 000 ув'язнених.
  • У ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, зазначили, що "просто сидіти в обороні – шлях у нікуди".
  • Зеленський не став розкривати плани та цілі України на полі бою у 2024-му, але наголосив, що потрібно не здати території та не допустити заморожування війни.

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