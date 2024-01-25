ВСУ: Между операторами дронов и РЭБ – своя война, существенно влияющая на реальный фронт

Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Дроны активно применяются на поле боя как россиянами, так и Силами обороны, и между операторами продолжается "своя война", которая существенно отражается на общем театре боевых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Он сообщил, что за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили или нейтрализовали 242 российских беспилотника – в основном по ним отрабатывают воины, управляющие средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские беспилотники, по его словам, проявят себя на фронте "достаточно успешно" – например, за прошедшие сутки оккупанты потеряли на Таврическом направлении 343 человека и 91 единицу техники. "Очень большая часть" от этого – результат работы операторов БПЛА.

"Они принимают участие во всем театре боевых действий. В общем, хочу сказать, что в электромагнитной среде идет своя война между операторами дронов и операторами РЭБ, которая существенно влияет на реальное поле боя", – сказал Штупун.

Он подтвердил, что это уже не Вторая мировая, и "рисунок войны" уже изменился и будет меняться и дальше.

Отвечая на вопрос, где в этих изменениях Украина, Штупун сказал: "Не могу оценивать весь мир, но если говорить о реальных боевых действиях, то мы где-то впереди".

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БПЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Насчет производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

Глава Минцифры тогда заявил, что Украина способна изготовить запланированный 1 млн дронов в течение 2024 года, а может и больше, если речь идет именно об FPV.

20 января 2024 года в ДШВ показали, как дроны добивают российских штурмовиков и технику во время и после боя: смотрите видео.

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