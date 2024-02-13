Роль дронов на поле боя растет с каждым днем, война переходит в новую стадию – Сырский

Главнокомандующий заявил, что сейчас для ВСУ не новость использование наземных роботизированных платформ и модулей, которые управляются дистанционно

Александр Сырский (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что роль дронов в войне увеличивается каждый день, поскольку растет количество их использования с обеих сторон. В результате война переходит в новую стадию, сообщил он в интервью ZDF накануне назначения на новую должность.

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Он заявил, что сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя.

"Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий, и гораздо больше", – отметил Сырский.

Он сообщил также, что "эта война значительно повышает значение технологического прогресса в ВС и в самом процессе вооруженной борьбы".

Он также рассказал, что сейчас для ВСУ не новость использование наземных роботизированных платформ и модулей, которые управляются дистанционно, что дает возможность сохранить жизнь военных.

"То есть война переходит в новую стадию", – добавил главнокомандующий.

8 февраля президент Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.

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На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

Дроны активно применяются на поле боя как россиянами, так и Силами обороны. В ВСУ говорят, что между операторами продолжается "своя война", которая существенно отражается на общем театре боевых действий.

6 февраля президент поручил создать в структуре ВСУ новый отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

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