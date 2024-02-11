Американський генерал і колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що новопризначений головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський стане "неприємним сюрпризом" для російської армії на полі бою. Відповідне відео опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За його словами, Україна щойно зробила складну заміну командувачів, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити Валерія Залужного Олександром Сирським.

"Це було складне рішення для президента, оскільки генерал Залужний був ефективним командувачем, якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали й поважали союзники", — зазначив Годжес.

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Також він наголосив, що Зеленський зараз є відповідальним за все і це його прерогатива, особливо – в демократичному суспільстві "мати на позиції командувача людину, котра, на його думку, надає найбільший шанс Україні на перемогу".

"Це не конкурс краси й не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає доречнішим для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім нещасливі бачити на чолі ЗСУ ще одного видатного командувача", — резюмував екскомандувач армії США в Європі.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

Того самого дня президент надав Залужному та начальнику воєнної розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. 9 лютого відбулося нагородження й було опубліковано відео із заходу.

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