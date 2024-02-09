Президент Володимир Зеленський вручив зірки Героя України колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному та начальнику військової розвідки Кирилу Буданову. Відповідне відео опублікувала пресслужба глави держави.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На церемонії Зеленський передав нагороди сім'ям загиблих українських воїнів.

Після хвилини мовчання на честь полеглих солдатів та офіцерів глава держави вручив зірку Героя Залужному — президент та генерал двічі обійнялися під час нагородження та потиснули один одному руки.

Далі нагороду отримав Буданов та інші військовослужбовці.

Раніше було опубліковано укази про надання звання Героя України Залужному та Буданову.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.

Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.

Читайте також: Сирський досвідчений та успішний воєначальник, працюватимемо, підтримка не зміниться — Пентагон