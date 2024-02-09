Президент Владимир Зеленский вручил звезды Героя Украины бывшему главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

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На церемонии Зеленский передал награды семьям погибших украинских воинов.

После минуты молчания в честь павших солдат и офицеров глава государства вручил звезду Героя Залужному — президент и генерал дважды обнялись во время награждения и пожали друг другу руки.

Далее награду получил Буданов и другие военнослужащие.

Ранее были опубликованы указы о присвоении звания Героя Украины Залужному и Буданову.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский.

Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.

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