Американский генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что новоназначенный главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский станет "неприятным сюрпризом" для российской армии на поле боя. Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

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По его словам, Украина только что сделала сложную замену командующих, президент Владимир Зеленский принял решение заменить Валерия Залужного Александром Сырским.

"Это было сложное решение для президента, поскольку генерал Залужный был эффективным командующим, которого уважали солдаты и общество, хорошо знали и уважали союзники", — отметил Ходжес.

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Также он отметил, что Зеленский сейчас является ответственным за все и это его прерогатива, особенно – в демократическом обществе "иметь на позиции командующего человека, который, по его мнению, предоставляет наибольший шанс Украине на победу".

"Это не конкурс красоты и не соревнование за популярность. Президент выбрал офицера, которого он считает более подходящим для этой фазы войны. Он боец, он имеет опыт, он крутой. И я думаю, что россияне совсем несчастливы видеть во главе ВСУ еще одного выдающегося командующего", – резюмировал экс-командующий армии США в Европе.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.

В тот же день президент присвоил Залужному и начальнику военной разведки Кириллу Буданову звание Героя Украины. 9 февраля состоялось награждение и было опубликовано видео с мероприятия.

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