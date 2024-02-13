Армія Росії йде на прорив під Мар'їнкою, жорстоко штурмує район Авдіївки – карта боїв

Найбільша кількість бойових зіткнень була зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Пречистівки, Новопокровки та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 84 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки в районах Синьківки та Табаївки.

Під Кремінною українські воїни відбили три атаки в районах Тернів та Веселого. Біля Бахмута ЗСУ відбили сім штурмів у районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 29 атак у районі самого міста, а також Тоненького та Невельського.

Також відбито 35 штурмів у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. На Новопавлівському напрямку провалилась атака біля Пречистівки.

Фронт у районі Донецька (Мапа: liveuamap.com)

На Запоріжжі відбито атаку в районі Новопокровки. На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили дві атаки.

Українська авіація завдала ударів по 13 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки. Сили протиповітряної оборони знищили сім безпілотників-розвідників.

Ракетники вразили сім районів зосередження армії РФ, артилерійський засіб та засіб ППО.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" вже немає.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.

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