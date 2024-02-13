Армія Росії йде на прорив під Мар'їнкою, жорстоко штурмує район Авдіївки – карта боїв
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Пречистівки, Новопокровки та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 84 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки в районах Синьківки та Табаївки.
Під Кремінною українські воїни відбили три атаки в районах Тернів та Веселого. Біля Бахмута ЗСУ відбили сім штурмів у районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.
Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 29 атак у районі самого міста, а також Тоненького та Невельського.
Також відбито 35 штурмів у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. На Новопавлівському напрямку провалилась атака біля Пречистівки.
На Запоріжжі відбито атаку в районі Новопокровки. На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили дві атаки.
Українська авіація завдала ударів по 13 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки. Сили протиповітряної оборони знищили сім безпілотників-розвідників.
Ракетники вразили сім районів зосередження армії РФ, артилерійський засіб та засіб ППО.
- Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" вже немає.
- За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.
- Україна залучила свіжі сили до оборони Авдіївки та Новомихайлівки.
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