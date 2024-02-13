Армия России идет на прорыв под Марьинкой, жестоко штурмует район Авдеевки – карта боев

Наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки, Новопокровки и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито две атаки в районах Синьковки и Табаевки.

Под Кременной украинские воины отбили три атаки в районах Тернов и Веселого. Около Бахмута ВСУ отбили семь штурмов в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 29 атак в районе самого города, а также Тоненького и Невельского.

Также отбито 35 штурмов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой. На Новопавловском направлении провалилась атака у Пречистовки.

Фронт в районе Донецка (Карта: liveuamap.com)

В Запорожской области отбито атаку в районе Новопокровки. На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения продолжают удерживать плацдарм в Крынках, отбили две атаки.

Украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников-разведчиков.

Ракетчики поразили семь районов сосредоточения армии РФ, артиллерийское средство и средство ПВО.

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По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.

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