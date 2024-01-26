Сирський приїхав до зони боїв на схід: Робимо ставку на важливі об’єкти РФ – фото

Генерал-полковник Сирський заявив, що ворог проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи "добровольчого корпусу" на Східному фронті

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій. Він розповів про головні акценти українських військових та заявив, що російська армія нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

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Сирський заявив, що наразі військові на східному фронті роблять ставку на виявлення важливих об’єктів окупантів засобами розвідки, завдання точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист українських позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

За даними командувача, на Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

Скриншот: Deep state

Також він повідомив, що силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається марно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка. Однак протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе.

Скриншот: Deep state

На Бахмутському напрямку, зазначив Сирський, агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр.

Також, за його даними, ворог проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи "добровольчого корпусу" та намагається марно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.

Скриншот: Deep state

Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.

26 січня Генштаб повідомляв, що за добу Сили оборони ліквідували 990 російських окупантів та знищили 41 одиницю їхньої техніки.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Фітьо заявив, що росіяни, ймовірно, вже шкодують, що зайшли до Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп'янськ – Сватове, адже тепер українські військові перебувають на більш вигідних позиціях та завдають ударів по окупантах.

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