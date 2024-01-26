Сырский приехал в зону боев на восток: Делаем ставку на важные объекты РФ – фото

Генерал-полковник Сырский заявил, что враг проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения "добровольческого корпуса"

Александр Сырский (Фото: Telegram)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых. Он рассказал о главных акцентах украинских военных и заявил, что российская армия наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

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Сырский заявил, что военные на восточном фронте делают ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесение точных огневых ударов, применение дронов-камикадзе и защиту украинских позиций с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

По данным командующего, на Северском направлении противник продолжает наступательные действия, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

Скриншот: Deep state

Также он сообщил, что силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается напрасно атаковать на направлении Кременная, Григоровка. Однако в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе.

Скриншот: Deep state

На Бахмутском направлении, отметил Сырский, агрессор ведет наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр.

Также, по его данным, враг проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения "добровольческого корпуса" и пытается напрасно восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки.

Скриншот: Deep state

Из-за отсутствия тактических успехов в отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий.

26 января Генштаб сообщал, что за сутки Силы обороны ликвидировали 990 российских оккупантов и уничтожили 41 единицу их техники.

Начальник службы по связям с общественностью командования Фитьо заявил, что россияне, вероятно, уже сожалеют, что зашли в Крахмальный, расположенный на автомобильной дороге Купянск – Сватово, ведь теперь украинские военные находятся на более выгодных позициях и наносят удары по оккупантам.

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