З початку великої війни ЗСУ ліквідували вже понад 380 000 загарбників – статистика
За добу Сили оборони ліквідували 990 російських окупантів та знищили 41 одиницю їхньої техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Загальні бойові втрати росіян на 26 січня 2024 року орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 380 600 (+990);
- танків ‒ 6265 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16);
- артилерійських систем – 9082 (+15);
- РСЗВ – 972;
- засобів ППО ‒ 660;
- літаків – 331;
- гелікоптерів – 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7033;
- крилатих ракет ‒ 1845 (+1);
- кораблів / катерів ‒ 23;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 12 064 (+20);
- спеціальної техніки ‒ 1425 (+5).
- 23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". У Міноборони повідомили, що за наслідками "Рамштайну" західні партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що впродовж майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїми військовим в обмін на один квадратний кілометр української землі.
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