З початку великої війни ЗСУ ліквідували вже понад 380 000 загарбників – статистика
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 990 російських окупантів та знищили 41 одиницю їхньої техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 26 січня 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 380 600 (+990);

- танків ‒ 6265 (+8);

- бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16);

- артилерійських систем – 9082 (+15);

- РСЗВ – 972;

- засобів ППО ‒ 660;

- літаків – 331;

- гелікоптерів – 324;

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7033;

- крилатих ракет ‒ 1845 (+1);

- кораблів / катерів ‒ 23;

- підводних човнів ‒ 1;

- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 12 064 (+20);

- спеціальної техніки ‒ 1425 (+5).

  • 23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". У Міноборони повідомили, що за наслідками "Рамштайну" західні партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
  • Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що впродовж майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїми військовим в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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