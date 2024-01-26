С начала большой войны ВСУ ликвидировали уже более 380 000 захватчиков – статистика
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 990 российских оккупантов и уничтожили 41 единицу их техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 26 января 2024 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 380 600 (+990);

- танков – 6265 (+8);

- боевых бронированных машин – 11 637 (+16);

- артиллерийских систем – 9082 (+15);

- РСЗО – 972;

- средств ПВО – 660;

- самолетов – 331;

- вертолетов – 324;

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7033;

- крылатых ракет – 1845 (+1);

- кораблей/катеров – 23;

- подводных лодок – 1;

- автомобильной техники и автоцистерн – 12 064 (+20);

- специальной техники – 1425 (+5).

  • 23 января состоялось 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
  • Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своим военным в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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