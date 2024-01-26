С начала большой войны ВСУ ликвидировали уже более 380 000 захватчиков – статистика
За сутки Силы обороны ликвидировали 990 российских оккупантов и уничтожили 41 единицу их техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Общие боевые потери россиян на 26 января 2024 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 380 600 (+990);
- танков – 6265 (+8);
- боевых бронированных машин – 11 637 (+16);
- артиллерийских систем – 9082 (+15);
- РСЗО – 972;
- средств ПВО – 660;
- самолетов – 331;
- вертолетов – 324;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7033;
- крылатых ракет – 1845 (+1);
- кораблей/катеров – 23;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 064 (+20);
- специальной техники – 1425 (+5).
- 23 января состоялось 18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своим военным в обмен на один квадратный километр украинской земли.
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