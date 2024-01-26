ЗСУ: Росіяни, мабуть, уже шкодують, що зайшли до Крохмального. А подавали як "перемогу"

Представник ЗСУ Фітьо наголосив, що українські захисники зараз перебувають на більш вигідних рубежах і завдають ворогу серйозних втрат

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росіяни, ймовірно, вже шкодують, що зайшли до Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп'янськ – Сватове, адже тепер українські військові перебувають на більш вигідних позиціях та завдають ударів по окупантах. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо.

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Він наголосив, що перед "виборами", які будуть проходити у РФ в березні 2024-го, окупанти намагаються здобути якісь "перемоги", зайнявши бодай якийсь "клаптик" землі, як було з Крохмальним.

"Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже, напевно, шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з більш вигідних рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме по цифрах втрат в особовому складі", – сказав Фітьо.

21 січня речник ЗСУ Фітьо повідомив, що українські війська відступили з села Крохмальне, але "це п'ять будинків" – і ті зруйновані російськими військами.

За словами Фітьо, окупанти в Крохмальному перебувають "не в найкращих позиціях", під постійними обстрілами.

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