ВСУ: Россияне, наверное, уже жалеют, что зашли в Крахмальное. А подавали как "победу"

Представитель ВСУ Фитьо подчеркнул, что украинские защитники сейчас находятся на более выгодных рубежах и наносят врагу серьезные потери

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Россияне, вероятно, уже сожалеют, что зашли в Крахмальное, расположенное на автомобильной дороге Купянск – Сватово, так как теперь украинские военные находятся на более выгодных позициях и наносят удары по оккупантам. Об этом в эфире единого телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо.

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Он подчеркнул, что перед "выборами", которые будут проходить в РФ в марте 2024-го, оккупанты пытаются одержать какие-то "победы", заняв хоть какой-то "кусочек" земли, как было с Крахмальным.

"Они это подавали как супербольшую победу, хотя они уже, наверное, жалеют, что туда зашли, потому что наши защитники с более выгодных рубежей наносят им очень серьезные потери, мы видим это именно по цифрам потерь в личном составе", – сказал Фитьо.

21 января спикер ВСУ Фитьо сообщил, что украинские войска отступили из села Крахмальное, но "это пять домов" – и те разрушены российскими войсками.

По словам Фитьо, оккупанты в Крахмальном находятся "не в лучших позициях", под постоянными обстрелами.

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