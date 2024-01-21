"Це п'ять будинків". ЗСУ відійшли з села Крохмальне на дорозі Куп'янськ – Сватове

Фото: соцмережі окупантів

Українські війська відступили з села Крохмальне, розташованого на автомобільній дорозі Куп'янськ – Сватове. Про це в ефірі єдиного телемарафону в неділю сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо.

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Він розказав, що Крохмальне вже було під контролем росіян у 2022 році, потім його відбили під час Харківської офензиви, а зараз росіяни окупували руїни села.

За словами Фітьо, відведення військ було потрібне для збереження життя солдатів.

"Крохмальне – це був населений пункт, де проживали 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити так: це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені запасні позиції, де вони зараз тримають оборону далі. Якоїсь загрози для сусідніх підрозділів це несе. І думаю, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно змінюється, ми просто не повідомляємо про захоплення-відбиття ста-двохсот метрів. Нам це не потрібно робити, а російським пропагандистам треба", – сказав підполковник Фітьо.

Він пояснив, що росіяни тільки з початку року втратили понад 7000 солдатів на ділянці від кордону до Авдіївки, тому "найменша перемога – метр-два, а вони вже кричать, що взяли Берлін".