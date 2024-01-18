Сирський розповів про ситуацію біля Куп'янська: Російська армія хоче захопити Синьківку

Генерал-полковник ЗСУ заявив, що основні зусилля російська армія зосередила на витісненні українських підрозділів з Куп’янського лісу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Фото: Telegram/ Олександр Сирський)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Росія не полишає спроб ведення активних штурмових дій на Куп'янському напрямку. За його інформацією, основні сили російської армії зосереджені на захопленні Синьківки.

За словами генерала-полковника, ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою, окупанти не припиняють там штурмових дій та інтенсивного вогневого ураження.

"Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки", – повідомив він.

Синьківка (Фото: Deep state)

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Також він зазначив, що разом з командирами військових частин проаналізував імовірні подальші дії противника та визначив оптимальні варіанти дій українських військ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Фото: Telegram/ Олександр Сирський)

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net , що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.

, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Фітьо у коментарі LIGA.ne t назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

t назвав матеріал The Telegraph "маячнею". 3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

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