Росіяни висунулися на штурм Синьківки: залишилися без техніки і 30 окупантів – відео

Зранку 28 грудня окупанти спробували штурмувати українські позиції у Синьківці на Куп’янському напрямку, проте зазнали поразки. Відео бою опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Він зазначив, що в результаті невдалого штурму росіяни втратили один танк, три БМП і 30 окупантів вбитими. Ще один російський танк було ушкоджено, і ще 10 росіян отримали поранення.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що протягом минулої доби на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області.

26 грудня глава Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував дані ISW про нібито "незначні успіхи" росіян у Синьківці. Він наголосив, що подекуди на околицях ведуться активні бойові дії, але населений пункт повністю контролюється ЗСУ.

Карта DeepState

Від початку повномасштабної війни втрати РФ склали близько 356 670 окупантів, 5940 танків, 8391 артсистему і тисячі одиниць іншої зброї і техніки.

Наразі вздовж усієї лінії зіткнення ворог активував авіацію, а основні зусилля зосереджує на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

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