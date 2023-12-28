ЗСУ: Під Авдіївкою РФ збільшила кількість авіанальотів, багато дронів-камікадзе — мапа

За даними речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, загальні втрати ворога за минулу добу становили 488 осіб і 106 одиниць військової техніки

Танк ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

На Таврійському напрямку російські окупанти збільшили кількість авіаударів. За 27 грудня ворог використав майже сотню дронів-камікадзе. Також деякі військові продовжують "обирати життя" й здаються в полон. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону.

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За його словами, за 27 грудня 2023 року кількість російських авіаударів проти попередньої доби зросла вдвічі, а кількість застосування дронів-камікадзе – майже до сотні.

Він зазначив, що вздовж всієї лінії зіткнення ворог активував авіацію, основні зусилля на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

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Штупун заявив, що російська армія продовжує активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 985 артилерійських обстрілів. Наші воїни відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки, біля Авдіївки й 17 атак біля Сєверного, Первомайського й Невельського, наголосив він.

Фото: Deep state

Військовий заявив, що також триває стримування ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки – там відбито чотири атаки. На Запоріжжі, зауважив Штупун, ворог тричі безуспішно намагався йти вперед західніше Вербового і біля Роботиного.

Фото: Deep state

Речник наголосив, що втрати ворога доволі значні, близько 20 росіян здалися в полон, загальні втрати ворога за минулу добу становили 488 осіб й 106 одиниць військової техніки.

"Особливо радує те, що окупанти продовжують здаватися в полон, майже 20 осіб вибрали життя за вчорашній день", – додав він.

25 грудня 2023 року спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

Станом на ранок 28 грудня відомо, що російська армія втратила 920 бійців, 116 одиниць техніки та 16 одиниць артилерії за добу.

У Генштабі повідомили, що росіяни намагаються оточити Авдіївку та вибити українських воїнів із плацдарму на лівому березі Дніпра.

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