ЗСУ: Під Авдіївкою РФ збільшила кількість авіанальотів, багато дронів-камікадзе — мапа
На Таврійському напрямку російські окупанти збільшили кількість авіаударів. За 27 грудня ворог використав майже сотню дронів-камікадзе. Також деякі військові продовжують "обирати життя" й здаються в полон. Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону.
За його словами, за 27 грудня 2023 року кількість російських авіаударів проти попередньої доби зросла вдвічі, а кількість застосування дронів-камікадзе – майже до сотні.
Він зазначив, що вздовж всієї лінії зіткнення ворог активував авіацію, основні зусилля на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.
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Штупун заявив, що російська армія продовжує активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.
Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 985 артилерійських обстрілів. Наші воїни відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки, біля Авдіївки й 17 атак біля Сєверного, Первомайського й Невельського, наголосив він.
Військовий заявив, що також триває стримування ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки – там відбито чотири атаки. На Запоріжжі, зауважив Штупун, ворог тричі безуспішно намагався йти вперед західніше Вербового і біля Роботиного.
Речник наголосив, що втрати ворога доволі значні, близько 20 росіян здалися в полон, загальні втрати ворога за минулу добу становили 488 осіб й 106 одиниць військової техніки.
"Особливо радує те, що окупанти продовжують здаватися в полон, майже 20 осіб вибрали життя за вчорашній день", – додав він.
- 25 грудня 2023 року спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.
- Станом на ранок 28 грудня відомо, що російська армія втратила 920 бійців, 116 одиниць техніки та 16 одиниць артилерії за добу.
- У Генштабі повідомили, що росіяни намагаються оточити Авдіївку та вибити українських воїнів із плацдарму на лівому березі Дніпра.
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