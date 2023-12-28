ВСУ: Под Авдеевкой РФ увеличила количество авианалетов, много дронов-камикадзе – карта

По данным спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, общие потери врага за минувшие сутки составили 488 человек

Танк ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

На Таврическом направлении российские оккупанты увеличили количество авиаударов. За 27 декабря враг использовал почти сотню дронов-камикадзе. Также некоторые военные продолжают "выбирать жизнь" и сдаются в плен. Об этом сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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По его словам, за 27 декабря 2023 года количество российских авиаударов по сравнению с предыдущими сутками выросло вдвое, а количество применения дронов-камикадзе – почти до сотни.

Он отметил, что по всей линии соприкосновения враг активировал авиацию, основные усилия на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

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Штупун заявил, что российская армия продолжает активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.

В целом на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артиллерийских обстрелов. Наши воины отбили 15 атак к востоку от Новобахмутовки, возле Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского, подчеркнул он.

Фото: Deep state

Военный заявил, что также продолжается сдерживание врага в районах Марьинки и Новомихайловки – там отбито четыре атаки. На Запорожье, отметил Штупун, враг трижды безуспешно пытался идти вперед западнее Вербового и возле Работино.

Фото: Deep state

Спикер подчеркнул, что потери врага довольно значительные, около 20 россиян сдались в плен, общие потери врага за минувшие сутки составили 488 человек и 106 единиц военной техники.

"Особенно радует то, что оккупанты продолжают сдаваться в плен, почти 20 человек выбрали жизнь за вчерашний день", – добавил он.

25 декабря 2023 года спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

По состоянию на утро 28 декабря известно, что российская армия потеряла 920 бойцов, 116 единиц техники и 16 единиц артиллерии в сутки.

В Генштабе сообщили, что россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить украинских воинов из плацдарма на левом берегу Днепра.

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