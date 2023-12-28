ВСУ: Под Авдеевкой РФ увеличила количество авианалетов, много дронов-камикадзе – карта
На Таврическом направлении российские оккупанты увеличили количество авиаударов. За 27 декабря враг использовал почти сотню дронов-камикадзе. Также некоторые военные продолжают "выбирать жизнь" и сдаются в плен. Об этом сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
По его словам, за 27 декабря 2023 года количество российских авиаударов по сравнению с предыдущими сутками выросло вдвое, а количество применения дронов-камикадзе – почти до сотни.
Он отметил, что по всей линии соприкосновения враг активировал авиацию, основные усилия на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.
Читайте также: В России ускоряют обучение младших офицеров. ГУР: Лейтенанты быстро заканчиваются
Штупун заявил, что российская армия продолжает активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.
В целом на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артиллерийских обстрелов. Наши воины отбили 15 атак к востоку от Новобахмутовки, возле Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского, подчеркнул он.
Военный заявил, что также продолжается сдерживание врага в районах Марьинки и Новомихайловки – там отбито четыре атаки. На Запорожье, отметил Штупун, враг трижды безуспешно пытался идти вперед западнее Вербового и возле Работино.
Спикер подчеркнул, что потери врага довольно значительные, около 20 россиян сдались в плен, общие потери врага за минувшие сутки составили 488 человек и 106 единиц военной техники.
"Особенно радует то, что оккупанты продолжают сдаваться в плен, почти 20 человек выбрали жизнь за вчерашний день", – добавил он.
- 25 декабря 2023 года спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.
- По состоянию на утро 28 декабря известно, что российская армия потеряла 920 бойцов, 116 единиц техники и 16 единиц артиллерии в сутки.
- В Генштабе сообщили, что россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить украинских воинов из плацдарма на левом берегу Днепра.
Читайте также: Война меняется, в 2024 году она будет совсем не такой, как в 2023-м – Залужный