ЗСУ "відмінусували" понад 100 одиниць техніки та майже полк росіян за добу — статистика

Армія Росії втратила майже 1000 осіб та понад 100 одиниць військової техніки за минулу добу

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 920 бійців, 116 одиниць техніки та 16 одиниць артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 56 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 356670 (+920),

- танків – 5940 (+27),

- бойових броньованих машин – 11015 (+42),

- артилерійських систем – 8391 (+15),

- РСЗВ – 935 (+1),

- засобів ППО – 617 (+1),

- літаків – 329,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),

- крилатих ракет – 1620,

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40),

- спеціальної техніки – 1247 (+7).

Головком Залужний про Мар'їнку: ЗСУ є на півночі, але міста більше не існує.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

Авдіївка. 47-а бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.

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