ЗСУ "відмінусували" понад 100 одиниць техніки та майже полк росіян за добу — статистика
Російська армія втратила 920 бійців, 116 одиниць техніки та 16 одиниць артилерії за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 56 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 356670 (+920),
- танків – 5940 (+27),
- бойових броньованих машин – 11015 (+42),
- артилерійських систем – 8391 (+15),
- РСЗВ – 935 (+1),
- засобів ППО – 617 (+1),
- літаків – 329,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
- крилатих ракет – 1620,
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40),
- спеціальної техніки – 1247 (+7).
- Головком Залужний про Мар'їнку: ЗСУ є на півночі, але міста більше не існує.
- Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.
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