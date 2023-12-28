Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 56 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дев'ять атак у районах Іванівки та Синьківки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта

Поблизу Кремінної українські воїни відбили три атаки у районі Серебрянського лісництва.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта

Під Бахмутом ЗСУ відбили два штурми біля Богданівки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта

Росіяни продовжують штурмувати район Авдіївки та намагаються оточити місто, Сили оборони відбили 32 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також відбито три атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта

У Запорізькій області провалилися три атаки в районах Вербового та Роботиного.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта

Українські з'єднання продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, загарбники 13 разів намагалися "зрізати" позиції, але безуспішно.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта

Авіація ЗСУ завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах. Ракетники вразили п'ять районів зосередження армії РФ, два пункти управління, шість складів боєприпасів та дві одиниці артилерії.

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