Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, жорстоко штурмує Авдіївку та Кринки — карта

Росіяни намагаються оточити Авдіївку та вибити українських воїнів із плацдарму на лівому березі Дніпра

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 56 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дев'ять атак у районах Іванівки та Синьківки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили три атаки у районі Серебрянського лісництва.

Під Бахмутом ЗСУ відбили два штурми біля Богданівки.

Росіяни продовжують штурмувати район Авдіївки та намагаються оточити місто, Сили оборони відбили 32 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також відбито три атаки в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області провалилися три атаки в районах Вербового та Роботиного.

Українські з'єднання продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, загарбники 13 разів намагалися "зрізати" позиції, але безуспішно.

Авіація ЗСУ завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах. Ракетники вразили п'ять районів зосередження армії РФ, два пункти управління, шість складів боєприпасів та дві одиниці артилерії.

Головком Залужний про Мар'їнку: ЗСУ є на півночі, але міста більше не існує.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.

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