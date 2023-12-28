Генштаб: Россия наступает по всему фронту, ожесточенно штурмует Авдеевку и Крынки — карта

Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить украинских воинов с плацдарма на левом берегу Днепра

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито девять атак в районах Ивановки и Синьковки.



Вблизи Кременной украинские воины отбили три атаки в районе Серебрянского лесничества.

Под Бахмутом ВСУ отбили два штурма около Богдановки.

Россияне продолжают штурмовать район Авдеевки и пытаются окружить город, Силы обороны отбили 32 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также отбито три атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области провалились три атаки в районах Вербового и Работино.

Украинские соединения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, захватчики 13 раз пытались "срезать" позиции, но безуспешно.

Авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики поразили пять районов сосредоточения армии РФ, два пункта управления, шесть складов боеприпасов и две единицы артиллерии.

Главком Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47-я бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

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