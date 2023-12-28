ВСУ "отминусовали" более 100 единиц техники и почти полк россиян за сутки — статистика

Армия России потеряла почти 1000 человек и более 100 единиц военной техники за минувшие сутки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 920 бойцов, 116 единиц техники и 16 единиц артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 56 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 356670 (+920),

— танков — 5940 (+27),

— боевых бронированных машин — 11015 (+42),

— артиллерийских систем — 8391 (+15),

— РСЗО — 935 (+1),

— средства ПВО — 617 (+1),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6503 (+32),

— крылатые ракеты — 1620,

— корабли/катера — 23,

— подлодки — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11180 (+40),

— специальная техника — 1247 (+7).

Главком Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окруженияАвдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47-я бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

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