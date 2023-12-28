ВСУ "отминусовали" более 100 единиц техники и почти полк россиян за сутки — статистика
Российская армия потеряла 920 бойцов, 116 единиц техники и 16 единиц артиллерии за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 56 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 356670 (+920),
— танков — 5940 (+27),
— боевых бронированных машин — 11015 (+42),
— артиллерийских систем — 8391 (+15),
— РСЗО — 935 (+1),
— средства ПВО — 617 (+1),
— самолетов — 329,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6503 (+32),
— крылатые ракеты — 1620,
— корабли/катера — 23,
— подлодки — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 11180 (+40),
— специальная техника — 1247 (+7).
- Главком Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует.
- Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окруженияАвдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.
- Авдеевка. 47-я бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.
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