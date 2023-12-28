Россияне выдвинулись на штурм Синьковки: остались без техники и 30 оккупантов – видео

Утром 28 декабря оккупанты попытались штурмовать украинские позиции в Синьковке на Купянском направлении, однако потерпели поражение. Видео боя опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Он отметил, что в результате неудачного штурма россияне потеряли один танк, три БМП и 30 оккупантов убитыми. Еще один российский танк был поврежден, и еще 10 россиян получили ранения.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки на Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак врага возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

26 декабря глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг данные ISW о якобы "незначительных успехах" россиян в Синьковке. Он подчеркнул, что кое-где в окрестностях ведутся активные боевые действия, но населенный пункт полностью контролируется ВСУ.

Карта DeepState

С начала полномасштабной войны потери РФ составили около 356 670 оккупантов, 5940 танков, 8391 артсистему и тысячи единиц другого оружия и техники.

Вдоль всей линии столкновения враг активировал авиацию, а основные усилия сосредотачивает на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

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