У районі Авдіївки бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російський бронетранспортер (БТР) ударом FPV-дрона. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

На записі можна побачити, як окупанти залишають бронемашину, яка, швидше за все, вже була підбита Силами оборони.

Після цього в БТР прямим наведенням прилетів FPV-дрон 47 бригади.

Через удар, ймовірно, здетонував боєкомплект росіян — башта та уламки розлетілися в різні боки.

Влучання дрона повністю знищило БТР загарбників.

47 бригада тримає оборону на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці. Найзапекліші бої там тривають у районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)
Фронт у районі Авдіївки (Мапа: Military Land)

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