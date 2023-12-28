У районі Авдіївки бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російський бронетранспортер (БТР) ударом FPV-дрона. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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На записі можна побачити, як окупанти залишають бронемашину, яка, швидше за все, вже була підбита Силами оборони.

Після цього в БТР прямим наведенням прилетів FPV-дрон 47 бригади.

Через удар, ймовірно, здетонував боєкомплект росіян — башта та уламки розлетілися в різні боки.

Влучання дрона повністю знищило БТР загарбників.

47 бригада тримає оборону на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці. Найзапекліші бої там тривають у районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: Military Land)

Авдіївка. Обстановка постійно змінюється, можна зробити крок назад — генерал ЗСУ.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.

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