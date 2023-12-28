В районе Авдеевки бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский бронетранспортер (БТР) ударом FPV-дрона. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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На записи можно увидеть, как оккупанты покидают бронемашину, которая, скорее всего, уже была подбита Силами обороны.

После этого в БТР прямой наводкой прилетел FPV-дрон 47-й бригады.

Из-за удара, вероятно, сдетонировал боекомплект россиян — башня и обломки разлетелись в разные стороны.

Попадание дрона полностью уничтожило БТР захватчиков.

47-я бригада держит оборону на северном фланге Авдеевского направления вблизи железной дороги. Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степного и Авдеевского коксохимического завода.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно где-то сделать шаг назад — генерал ВСУ.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47-я бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

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