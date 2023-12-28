Авдеевка. 47 ОМБр превратила в груду металла БТР россиян. Башня "улетела в космос": видео
В районе Авдеевки бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский бронетранспортер (БТР) ударом FPV-дрона. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
На записи можно увидеть, как оккупанты покидают бронемашину, которая, скорее всего, уже была подбита Силами обороны.
После этого в БТР прямой наводкой прилетел FPV-дрон 47-й бригады.
Из-за удара, вероятно, сдетонировал боекомплект россиян — башня и обломки разлетелись в разные стороны.
Попадание дрона полностью уничтожило БТР захватчиков.
47-я бригада держит оборону на северном фланге Авдеевского направления вблизи железной дороги. Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степного и Авдеевского коксохимического завода.
- Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно где-то сделать шаг назад — генерал ВСУ.
- Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.
- Авдеевка. 47-я бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.
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