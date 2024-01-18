Генерал-полковник ВСУ заявил, что основные усилия российская армия сосредоточила на вытеснении украинских подразделений из Купянского леса

Сырский рассказал о ситуации возле Купянска: Российская армия хочет захватить Синьковку

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия не оставляет попыток ведения активных штурмовых действий на Купянском направлении. По его информации, основные силы российской армии сосредоточены на захвате Синьковки.

По словам генерала-полковника, ситуация на Купянском направлении остается напряженной, оккупанты не прекращают там штурмовых действий и интенсивного огневого поражения.

"Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки", – сообщил он.

Синьковка (Фото: Deep state)

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Также он отметил, что вместе с командирами воинских частей проанализировал возможные дальнейшие действия противника и определил оптимальные варианты действий украинских войск.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Фото: Telegram/ Александр Сырский)

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковщину 15 января. Представитель ГУР Юсов заявил в комментарии LIGA.net , что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может.

, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.ne t назвал материал The Telegraph "бредом".

t назвал материал The Telegraph "бредом". 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

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