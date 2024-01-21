"Это пять домов". ВСУ отошли из села Крохмальное на дороге Купянск – Сватово

Фото: соцсети оккупантов

Украинские войска отступили из села Крохмальное, расположенного на автомобильной дороге Купянск – Сватово. Об этом в эфире единого телемарафона в воскресенье сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо.

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Он рассказал, что Крахмальное уже было под контролем россиян в 2022 году, затем его отбили во время Харьковского наступления, а сейчас россияне повторно оккупировали руины села.

По словам Фитьо, отвод войск был необходим для сохранения жизни солдат.

"Крахмальное – это был населенный пункт, где проживали 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить так: это пять домов. И эти пять домов были разрушены российским агрессором. Наша цель – сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные запасные позиции, где они сейчас держат оборону дальше. Какой-то угрозы для соседних подразделений это несет. И думаю, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно меняется, мы просто не сообщаем о захвате-отражении ста-двухсот метров. Нам этого не нужно делать, а российским пропагандистам нужно", — сказал подполковник Фитьо.

Он пояснил, что россияне только с начала года потеряли более 7000 солдат на участке от границы до Авдеевки, поэтому "малейшая победа – метр-два, а они уже кричат, что взяли Берлин".