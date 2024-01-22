Крохмальне. ЗСУ: Росіяни там не в найкращих позиціях, у них була "весела нічка"
Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив у ефірі національного телемарафону, що російські війська в селі Крохмальне перебувають "не в найкращих позиціях". 

"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців", – пояснив Фітьо.

За його словами, у росіян уже була "весела нічка", у зв'язку з чим їхнє бажання кудись іти "зменшилось автоматично". Що мається на увазі, Фітьо не сказав.

Щодо відходу українських військових з Крохмального, за словами Фітьо, "боронити якісь розвалини вже не було можливості".

"Це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнано кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися <...> Цивільних там вже взагалі не було. І Крохмального як такого вже немає", – резюмував він.

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