Крохмальне. ЗСУ: Росіяни там не в найкращих позиціях, у них була "весела нічка"

Щодо відходу українських військових з Крохмального, за словами Фітьо, "боронити якісь розвалини вже не було можливості"

Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив у ефірі національного телемарафону, що російські війська в селі Крохмальне перебувають "не в найкращих позиціях".

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"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців", – пояснив Фітьо.

За його словами, у росіян уже була "весела нічка", у зв'язку з чим їхнє бажання кудись іти "зменшилось автоматично". Що мається на увазі, Фітьо не сказав.

Щодо відходу українських військових з Крохмального, за словами Фітьо, "боронити якісь розвалини вже не було можливості".

"Це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнано кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися <...> Цивільних там вже взагалі не було. І Крохмального як такого вже немає", – резюмував він.

Куп'янський напрямок – один з найгарячіших на сьогодні. За вчора там відбулося понад 20 російських атак.

Генерал Сирський сказав, що російська армія хоче захопити село Синьківка біля Куп'янська.

21 січня 2024 року Фітьо підтвердив, що українські війська відступили з села Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп'янськ – Сватове.

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