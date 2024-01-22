Крохмальне. ЗСУ: Росіяни там не в найкращих позиціях, у них була "весела нічка"
Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив у ефірі національного телемарафону, що російські війська в селі Крохмальне перебувають "не в найкращих позиціях".
"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців", – пояснив Фітьо.
За його словами, у росіян уже була "весела нічка", у зв'язку з чим їхнє бажання кудись іти "зменшилось автоматично". Що мається на увазі, Фітьо не сказав.
Щодо відходу українських військових з Крохмального, за словами Фітьо, "боронити якісь розвалини вже не було можливості".
"Це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнано кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися <...> Цивільних там вже взагалі не було. І Крохмального як такого вже немає", – резюмував він.
- Куп'янський напрямок – один з найгарячіших на сьогодні. За вчора там відбулося понад 20 російських атак.
- Генерал Сирський сказав, що російська армія хоче захопити село Синьківка біля Куп'янська.
- 21 січня 2024 року Фітьо підтвердив, що українські війська відступили з села Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп'янськ – Сватове.
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