Комбат 30 бригади ЗСУ: Жодного затишшя під Куп'янськом немає. Росія готує нових штурмовиків — карта

Данильчук заявив, що росіяни постійно ведуть штурми у напрямку Куп'янська та поповнюють свої підрозділи

Боєць ЗСУ під Куп'янськом (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

У районі Куп'янська немає затишшя в боях із росіянами, Збройні Сили України ведуть активну позиційну оборону. Про це повідомив командир батальйону 30 окремої механізованої бригади Максим Данильчук в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, поблизу Синьківки неспокійно, а говорити про якесь затишшя в боях не доводиться — окупанти активно штурмують піхотою за підтримки техніки, авіації, артилерії та ракетних ударів.

"Противник постійно поповнює штурмові підрозділи, проводить підготовку. Активність постійна", — сказав Данильчук.

Військовий зазначив, що РФ добу-дві проводить атаки, а у разі часткового успіху чи великих втрат заводить так звані "закрепи", які утримують рубежі.

"Штурмовиків відводять і готують до нових атак", — заявив комбат.

Він підкреслив, що загарбники завдають постійних авіаційних ударів по передньому краю та інфраструктурі Куп'янська, інтенсивність застосування авіації знижується лише в разі снігу, дощу чи туману.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

5 січня британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня.

Представник ЗСУ Фітьо в коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

ЗСУ заявили про "парад знищеної техніки" РФ на сході: активізовано штурми з бронею.

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