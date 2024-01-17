Комбат 30 бригады: Никакого затишья под Купянском нет. Россия готовит новых штурмовиков

Данильчук заявил, что россияне постоянно ведут штурмы в направлении Купянска и пополняют свои подразделения

Боец ВСУ под Купянском (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

В районе Купянска нет затишья в боях с россиянами, Вооруженные Силы Украины ведут активную позиционную оборону. Об этом сообщил командир батальона 30 отдельной механизированной бригады Максим Данильчук в эфире национального телемарафона.

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По его словам, вблизи Синьковки неспокойно, а говорить о каком-либо затишье в боях не приходится — оккупанты активно штурмуют пехотой при поддержке техники, авиации, артиллерии и ракетных ударов.

"Противник постоянно пополняет штурмовые подразделения, проводит подготовку. Активность постоянная", — сказал Данильчук.

Военный отметил, что РФ сутки-двое проводит атаки, а в случае частичного успеха или больших потерь заводит так называемые "закрепы", которые удерживают рубежи.

"Штурмовиков отводят и готовят к новым атакам", — заявил комбат.

Он подчеркнул, что захватчики наносят постоянные авиационные удары по переднему краю и инфраструктуре Купянска, интенсивность применения авиации снижается только в случае снега, дождя или тумана.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

5 января британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января.

Представитель ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

ВСУ заявили о "параде уничтоженной техники" РФ на востоке: активизированы штурмы с броней.

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