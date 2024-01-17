Комбат 30 бригады: Никакого затишья под Купянском нет. Россия готовит новых штурмовиков
В районе Купянска нет затишья в боях с россиянами, Вооруженные Силы Украины ведут активную позиционную оборону. Об этом сообщил командир батальона 30 отдельной механизированной бригады Максим Данильчук в эфире национального телемарафона.
По его словам, вблизи Синьковки неспокойно, а говорить о каком-либо затишье в боях не приходится — оккупанты активно штурмуют пехотой при поддержке техники, авиации, артиллерии и ракетных ударов.
"Противник постоянно пополняет штурмовые подразделения, проводит подготовку. Активность постоянная", — сказал Данильчук.
Военный отметил, что РФ сутки-двое проводит атаки, а в случае частичного успеха или больших потерь заводит так называемые "закрепы", которые удерживают рубежи.
"Штурмовиков отводят и готовят к новым атакам", — заявил комбат.
Он подчеркнул, что захватчики наносят постоянные авиационные удары по переднему краю и инфраструктуре Купянска, интенсивность применения авиации снижается только в случае снега, дождя или тумана.
- 5 января британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января.
- Представитель ВСУ Фитьо в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".
- ВСУ заявили о "параде уничтоженной техники" РФ на востоке: активизированы штурмы с броней.
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