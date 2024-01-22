Крахмальное. ВСУ: Россияне там не в лучших позициях, у них была "веселая ночка"

Относительно ухода украинских военных из Крахмального, по словам Фитьо, "защищать какие-то развалины уже не было возможности"

Фото: Генштаб ВСУ

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил в эфире национального телемарафона, что российские войска в селе Крахмальное находятся "не в лучших позициях".

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"Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это дает возможности при лучшем случае переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Поэтому из этого не стоит делать какой-то трагедии. Это решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих", – пояснил Фитьо.

По его словам, у россиян уже была "веселая ночка", в связи с чем их желание куда-то уходить "уменьшилось автоматически". Что подразумевается Фитьо не сказал.

Относительно выхода украинских военных из Крахмального, по словам Фитьо, "защищать какие-то развалины уже не было возможности".

"Это бы ставило под угрозу их жизнь. Для этого были оборудованы лучшие позиции, более защищенные, куда они переместились <...> Гражданских там уже вообще не было. И Крахмального как такового уже нет", – резюмировал он.

Купянское направление – одно из самых горячих на сегодняшний день. За вчера там произошло более 20 российских атак.

Генерал Сырский сказал, что российская армия хочет захватить село Синьковка возле Купянска.

21 января 2024 года Фитьо подтвердил, что украинские войска отступили из села Крахмальное, расположенного на автомобильной дороге Купянск – Сватово.

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