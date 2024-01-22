Крахмальное. ВСУ: Россияне там не в лучших позициях, у них была "веселая ночка"
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил в эфире национального телемарафона, что российские войска в селе Крахмальное находятся "не в лучших позициях".
"Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это дает возможности при лучшем случае переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Поэтому из этого не стоит делать какой-то трагедии. Это решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих", – пояснил Фитьо.
По его словам, у россиян уже была "веселая ночка", в связи с чем их желание куда-то уходить "уменьшилось автоматически". Что подразумевается Фитьо не сказал.
Относительно выхода украинских военных из Крахмального, по словам Фитьо, "защищать какие-то развалины уже не было возможности".
"Это бы ставило под угрозу их жизнь. Для этого были оборудованы лучшие позиции, более защищенные, куда они переместились <...> Гражданских там уже вообще не было. И Крахмального как такового уже нет", – резюмировал он.
- Купянское направление – одно из самых горячих на сегодняшний день. За вчера там произошло более 20 российских атак.
- Генерал Сырский сказал, что российская армия хочет захватить село Синьковка возле Купянска.
- 21 января 2024 года Фитьо подтвердил, что украинские войска отступили из села Крахмальное, расположенного на автомобильной дороге Купянск – Сватово.
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