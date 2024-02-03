Сирський приїхав на схід: Важкі бої по всьому фронту, РФ постійно підтягує нові резерви

Фото - Telegram Олександра Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку. Він наголосив, що на цьому відтинку фронту росіяни наразі ведуть інтенсивні штурми та активно підтягують резерви.

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"Оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви", – написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ заслухав доповіді командирів на пунктах управління та провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій окупантів з урахуванням результатів ведення розвідки.

Сирський повідомив, що віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів.

Головними пріоритетами, за його словами, залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист українських підрозділів засобами радіоелектронної боротьби і збереження життя бійців.

Фото – Telegram Сирського

Фото – Telegram Сирського

Минулого разу Сирський приїздив на східний відтинок фронту 26 січня.

Протягом минулої доби на Куп’янському напрямку відбито п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

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