Сырский приехал на восток: Тяжелые бои по всему фронту, РФ постоянно стягивает резервы

Командующий подчеркнул, что приоритеты – эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита ВСУ средствами РЭБ

Фото - Telegram Александра Сырского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении. Он подчеркнул, что на этом отрезке фронта россияне ведут интенсивные штурмы и активно подтягивают резервы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Оперативная обстановка остается напряженной. На всех участках фронта ведутся тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы", – написал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками заслушал доклады командиров на пунктах управления и провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий оккупантов с учетом результатов ведения разведки.

Сырский сообщил, что отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств.

Главными приоритетами, по его словам, остается эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита украинских подразделений средствами радиоэлектронной борьбы и сохранение жизней бойцов.

Фото – Telegram Сырского

Фото – Telegram Сырского

В прошлый раз Сырский приезжал на восточный отрезок фронта 26 января.

За прошедшие сутки на Купянском направлении ВСУ отбили пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Читайте также: Генштаб Эстонии: Инициатива по РФ, но Путин очень далек от достижения своих военных целей