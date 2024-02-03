Сырский приехал на восток: Тяжелые бои по всему фронту, РФ постоянно стягивает резервы
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении. Он подчеркнул, что на этом отрезке фронта россияне ведут интенсивные штурмы и активно подтягивают резервы.
"Оперативная обстановка остается напряженной. На всех участках фронта ведутся тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы", – написал Сырский.
Командующий Сухопутными войсками заслушал доклады командиров на пунктах управления и провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий оккупантов с учетом результатов ведения разведки.
Сырский сообщил, что отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств.
Главными приоритетами, по его словам, остается эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита украинских подразделений средствами радиоэлектронной борьбы и сохранение жизней бойцов.
- В прошлый раз Сырский приезжал на восточный отрезок фронта 26 января.
- За прошедшие сутки на Купянском направлении ВСУ отбили пять атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.
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