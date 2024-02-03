ЗСУ: Росіяни наступають вздовж всієї лінії фронту, Авдіївка – під найбільшим ударом

Найбільше боєзіткнень зафіксовано в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. З них найбільше, 29, – в районі Авдіївки. Ще 15 атак було відбито біля Первомайського та Невельського.

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито сім атак.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Куп’янському напрямку відбито п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта: Deepstate

Стільки само атак відбито в районі Тернів на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито дві атаки противника поблизу Богданівки та Кліщіївки.

Карта: Deepstate

В районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області українські військові відбили три атаки противника.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи української армії із займаних позицій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Протягом минулої доби росіяни провели там сім штурмових дій.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Ракетники та артилеристи завдали ударів по трьох складах боєприпасів та артилерійському засобу ворога.

У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.

14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

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