Росія атакувала Україну "шахедами", цілилась на енергетику під Дніпром – частину БпЛА збили

Фото: Сергій Наєв/Telegram

В ніч проти 3 лютого Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити дев'ять ворожих дронів.

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За даними військових, пуски БпЛА Росія здійснила з Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Крім того, атакувала керованими авіаційними ракетами Х-59 з території Бєлгородської області.

Повітряні сили пишуть, що значну частину "шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Українська протиповітряна оборона збила дев'ять з 14 безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", однак було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі.

Внаслідок дронової атаки без електроенергії залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садків і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.

Приліт також був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

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