Россия атаковала Украину "шахедами", целилась на энергетику под Днепром – часть БпЛА сбили

Фото: Сергей Наев/Telegram

В ночь на 3 февраля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками по нескольким направлениям. Воздушные силы ВСУ сообщили, что удалось сбить девять вражеских дронов.

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По данным военных, пуски БпЛА Россия совершила из Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма. Кроме того, атаковала управляемыми авиационными ракетами Х-59 с территории Белгородской области.

Воздушные силы пишут, что значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры Днепропетровской области.

Украинская противовоздушная оборона сбила девять из 14 беспилотников в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

В ночь на 2 февраля враг осуществил массированный дроновый обстрел южных и центральных областей Украины. Украинские военные сбили три "шахеда", однако было попадание в одну из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Кривом Роге.

В результате дроновой атаки без электричества осталось около 100 000 абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, среди них часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбуса.

Прилет был по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.

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