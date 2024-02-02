Через атаку БпЛА 113 шахтарів у Кривому Розі опинилися заблоковані під землею. Їх врятували

Унаслідок дронової атаки без електрики залишилося близько 40 000 родин у Криворізькому районі

Фото: Суспільне

Унаслідок знеструмлення, яке спричинила російська дронова атака на Кривий Ріг, під землею опинилися 113 шахтарів. Представники місцевої влади заявили, що всіх чоловіків уже вивільнили, ніхто не постраждав.

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У ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних і центральних областей України. Українські військові збили три "шахеди", однак було влучання в одну з підстанцій НЕК "Укренерго".

Начальник КРВА Євген Ситниченко заявив, що внаслідок знеструмлення мережі під землею залишилося понад 100 шахтарів нічної зміни двох шахт.

"Голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул згодом повідомив, що всіх шахтарів вдалося врятувати. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок дронової атаки без електрики залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, серед них частина лікарень, садків і шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбуса.

Приліт також був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

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