Из-за атаки дронов 113 шахтеров в Кривом Роге оказались под землей. Их спасли

В результате дроновой атаки без электричества осталось около 40 000 семей в Криворожском районе

Фото: Суспильне

В результате обесточивания, вызванного российской дроновой атакой на Кривой Рог, под землей оказались 113 шахтеров. Представители местных властей заявили, что всех мужчин уже освободили, никто не пострадал.

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В ночь на 2 февраля враг осуществил массированный дроновый обстрел южных и центральных областей Украины. Украинские военные сбили три "шахеда", однако было попадание в одну из подстанций НЭК "Укрэнерго".

Начальник КРВА Евгений Ситниченко заявил, что в результате обесточивания сети под землей осталось более 100 шахтеров ночной смены двух шахт.

"Глава военной администрации" Кривого Рога Александр Вилкул впоследствии сообщил, что всех шахтеров удалось спасти. Обошлось без пострадавших.

В результате дроновой атаки без электричества осталось около 100 000 абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбуса.

Прилет был по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.

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