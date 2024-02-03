ВСУ: Россияне наступают вдоль всей линии фронта, Авдеевка – под наибольшим ударом

Больше всего боестолкновений зафиксировано в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Из них больше всего, 29, – в районе Авдеевки. Еще 15 атак отбито у Первомайского и Невельского.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать россиян недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты семь атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Купянском направлении отражены пять атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта: Deepstate

Столько же атак отбито в районе Тернов на Лиманском направлении.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены две атаки противника вблизи Богдановки и Клещеевки.

Карта: Deepstate

В районе Работино и западнее Вербового Запорожской области украинские военные отразили три атаки противника.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить подразделения украинской армии с занимаемых позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки россияне провели там семь штурмовых действий.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Ракетчики и артиллеристы нанесли удары по трем складам боеприпасов и артиллерийскому средству врага.

В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а первые образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

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