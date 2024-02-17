Зеленський: Хто обере Путіна на виборах – обере вбивцю. Хто вітатиме його – підтримають вбивства

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на вчорашній пресконференції з французьким колегою Еммануелем Макроном звернувся до росіян. Він заявив, що смерть дисидента Олексія Навального підтверджує, що диктатор Володимир Путін – вбивця, і ті, хто голосуватиме за нього на виборах, – оберуть вбивцю.

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"Ми бачимо з вами, що вбивця йде на вибори, люди, які будуть за нього голосувати, повинні чітко розуміти, що вони голосують за вбивцю і будуть обирати собі президента вбивцю", – сказав президент.

Він додав, що люди, які мають сьогодні економічні відносини з Путіним, повинні знати, що, попри рівень лідерства, вони "заробляють криваві гроші, тому що вони мають контракти з вбивцею".

Крім того, лідери, які після виборів будуть вітати російського диктатора з обранням, повинні знати, що вони "легітимізували вбивцю", резюмував Зеленський.

16 лютого 2024 року росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи смерть Навального, заявив, що російському диктатору завжди сходили з рук вбивства його критиків.

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